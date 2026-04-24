Toyotan japanilaiskuljettaja Takamoto Katsuta on saanut Kanarian MM-rallin edellisvuoden voittajalta Kalle Rovanperältä vinkkejä käynnissä olevaan kilpailuun.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4. Pe: EK2–8 klo 10.00 alkaen

La: EK9–14 klo 10.05 alkaen

Su: EK15–18 klo 9.20 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Kanariansaarilla ajetaan MM-rallia nyt toista vuotta peräkkäin. Viime kaudella kisa oli Toyotan ja erityisesti Rovanperän näytöstä, kun 18 erikoiskokeesta 15 voittanut suomalaistähti johdatti tiiminsä neloisvoittoon.

Toyotalta odotetaan nytkin dominointia. MM-sarjan yllätysjohtaja Takamoto Katsuta onkin kisan kärjessä lyhyen yleisöerikoiskokeen jälkeen.

Katsuta kertoi Dirtfishille torstaina, että hänen hyvä ystävänsä Rovanperä on antanut hänelle paljon vinkkejä ja tutkinut muun muassa videota japanilaisen testi-erikoiskoevedoista.

– Hän (Rovanperä) teki mieletöntä työtä täällä vuosi sitten renkaiden ja vauhdinjaon kanssa. Se oli todella vaikuttavaa. Olen siis puhunut paljon Kallen kanssa siitä, mihin hän keskittyi, kun hän pystyi ajamaan niin sitoutuneesti, Katsuta selvittää.