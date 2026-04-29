Keski-Uudenmaan pelastuslaitos pääsi mukaan onnelliseen perhetapahtumaan.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo Facebookissa tehtävästä, "jota ei ihan joka vuoroon mahdu".

Erityislaatuinen tehtävä tuli eteen Vantaalla maanantaina 27. huhtikuuta.

– Noin kello 15.50 äiti synnytti esikoisensa kotona, kylpyhuoneen lattialla, samaan aikaan kun ensihoito saapui kohteeseen. Ensihoitajamme Vilma ja Akseli olivat paikalla varmistamassa tilanteen turvallisen jatkon, pelastuslaitoksen Facebook-päivityksessä kirjoitetaan.

Kohteessa kävivät pelastuslaitoksen mukaan myös kenttäjohtoyksikkö sekä FinnHEMSin lääkärikopteri.

– Perhe siirtyi tämän jälkeen vastasyntyneen esikoisensa kanssa Jorvin sairaalaan, jossa ehdittiin ottaa suloinen kuva vauvasta Akselin ja Vilman kanssa pelastuslaitoksen myssy päässään. Haukotuksen leveydestä päätellen hässäkkä alkoi jo käydä pienokaisen voimille, pelastuslaitos kirjoittaa.