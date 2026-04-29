Suomen alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkue eli Pikkuleijonat päätti MM-turnauksensa puolivälierätappioon Tshekille, joka oli parempi maalein 2–1. Tappion myötä alle 18-vuotiaiden maajoukkue kirjoitti surullista historiaa.
Suomen ainoasta maalista vastasi TPS:ää edustava Paavo Fugleberg. Hän tasoitti lukemat toisessa erässä 1–1:een.
Tshekki siirtyi kuitenkin vielä samassa erässä 2–1-johtoon Tadeas Cifkan maalilla. Enempää osumia ei nähty.
Ottelun ehdoton hahmo oli Tshekin maalivahti Martin Psohlavec, joka torjui 35 laukausta.
Suomen turnaus päättyy, Tshekki jatkaa neljän joukkoon. Kyseessä on jo neljäs kerta peräkkäin, kun Pikkuleijonat jää MM-kisoissa puolivälieriin. Mitalipelitön putki ei ole koskaan ollut yhtä pitkä.