Päivi Räsänen ei peräänny kirjoituksistaan: "Raamatun sana ei muutu"

Kuulemisen tarkoituksena on tarkastella Euroopan kehityssuuntia sekä yksittäisten oikeustapausten vaikutusta sanan‑ ja uskonnonvapauteen.

– Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Kerron valiokunnalle oikeustapauksestani sekä arvioistani perusoikeuksien tilasta Suomessa ja Euroopassa ja valmistaudun vastaamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin, Räsänen sanoo tiedotteessa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on saanut kutsun Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunnalta. Kutsussa Räsänen kutsutaan osallistumaan todistajana kuulemiseen, jossa tarkastellaan sanan‑ ja uskonnonvapauden tilaa Euroopassa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunta (House Judiciary Committee) vastaa lainsäädännöstä ja valvonnasta, joka liittyy perusoikeuksiin, sananvapauteen, kansalaisoikeuksiin ja oikeuslaitoksen toimintaan. Valiokuntaan kuuluu 25 republikaania ja 19 demokraattia.