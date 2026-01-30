Päivi Räsänen on kutsuttu kuulemiseen Yhdysvaltoihin.
Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on saanut kutsun Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunnalta. Kutsussa Räsänen kutsutaan osallistumaan todistajana kuulemiseen, jossa tarkastellaan sanan‑ ja uskonnonvapauden tilaa Euroopassa.
Kutsuja on valiokunnan puheenjohtaja, republikaani Jim Jordan.
Kuuleminen järjestetään Washington DC:ssä keskiviikkona 4. helmikuuta. Räsästä on pyydetty varautumaan neljä tuntia kestävään kuulemiseen.
– Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Kerron valiokunnalle oikeustapauksestani sekä arvioistani perusoikeuksien tilasta Suomessa ja Euroopassa ja valmistaudun vastaamaan valiokunnan jäsenten kysymyksiin, Räsänen sanoo tiedotteessa.
Kuulemisen tarkoituksena on tarkastella Euroopan kehityssuuntia sekä yksittäisten oikeustapausten vaikutusta sanan‑ ja uskonnonvapauteen.