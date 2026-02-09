Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen puolusti Huomenta Suomessa kritiikkiä herättänyttä kuulemistaan Yhdysvaltain kongressissa.

Päivi Räsänen osallistui viime viikolla Washingtonissa Yhdysvaltain edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan kuulemiseen, jonka teemana oli "Euroopan uhka amerikkalaiselle sananvapaudelle ja innovaatioille".

Räsänen kertoi kuulemisessa Suomessa käymästään oikeusprosessista, jossa häntä on syytetty kiihottamisesta kansaryhmää vastaan. Taustalla ovat Räsäsen homoseksuaaleja koskeneet kirjoitukset.

Räsäsen kongressivierailua on moitittu kotimaassa Suomen etujen vastaiseksi propaganda-aseeksi.

– En koe, että tästä olisi mitään mainehaittaa Suomelle tullut. Kerron vain tosiasiat, mitä tässä on tapahtunut. Minun mielestäni meidän on syytä olla jossain määrin huolissaan Euroopan sananvapaustilanteesta, Räsänen sanoi Huomenta Suomessa maanantaina.

Räsästä vastaan nostetut syytteet on hylätty käräjä- ja hovioikeudessa, mutta korkein oikeus ei ole vielä antanut ratkaisuaan.

– Jos huonoa mainetta tuo se, että Suomessa on Raamatun lauseesta lähteneestä tviitistä joutunut lähes seitsemän vuoden oikeusprosessiin, niin ei se silloin ole minun vikani. Silloin se on sen prosessin vika ja sen käynnistäjän vika, jos huonoa mainetta tulee Suomelle, Räsänen selittää.

Korkeimman oikeuden päätöstä Räsänen odottaa rauhallisin mielin.

– Tämä prosessi Jumalan kädessä. Olen kokenut omana kutsumuksenani olla puolustamassa sanan- ja uskonnonvapautta ja myös Raamatun opetuksia. Tulipa seuraus mikä tahansa, niin en näistä luovu.

Ajattelitko, että kuuleminen jotenkin edistää omaa tilannettasi Suomessa?

– En ajattele, en missään nimessä. Meillä on riippumaton oikeuslaitos, ja olen iloinnut esimerkiksi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätöksistä. Selvästi niihin ei ole vaikuttanut mikään kuohunta ja keskustelu, mitä täällä on tapahtunut. Uskon, että myös korkein oikeus tietää oman itsenäisen roolinsa, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan hänen oikeustapauksensa on kiinnostanut Yhdysvalloissa "jo vuosien ajan".

– Minulla on se käsitys, että Yhdysvalloissa tämä liittyi heidän omaan sisäpoliittiseen keskusteluun, että millä tavalla siellä sananvapautta varjellaan. Siitähän he siellä keskenään kiistelivät ja syyttelivät toisiaan, Räsänen kuvailee kuulemista.

– Luulen, että minun tapaustani käytetään varoittavana esimerkkinä, että ei [lähdetä] tälle linjalle, mihin Euroopassa on menty, Räsänen sanoo.