Päivi Räsänen (kd.) puolustaa edelleen kirjoituksiaan, joista nyt haetaan korkeimman oikeuden päätöstä.
Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) puolustaa edelleen kirjoituksiaan homoseksuaaleista, joita nyt käsitellään korkeimmassa oikeudessa.
Syytteessä ovat Räsäsen 2000-luvun alussa julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi - pamfletin kirjoitukset sekä vuonna 2019 kirjoitetut sosiaalisen median julkaisut liittyen kirkon osallistumisesta Helsinki Pride -tapahtumaan.
Räsänen kirjoitti tuolloin, että "Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?"
– Ehdottomasti puolustan kirjoitusten olemassaolon oikeutta. Esimerkiksi tviitti on edelleen erittäin ajankohtainen, allekirjoitan sen sellaisenaan. Raamatun sana ei muutu.
– Pamfletti on kirjoitettu yli 20 vuotta sitten ja osittain vanhentunut esimerkiksi lainsäädännön kohdalla, Räsänen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.