Räsänen kirjoitti tuolloin, että "Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?"

Syytteessä ovat Räsäsen 2000-luvun alussa julkaistun Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi - pamfletin kirjoitukset sekä vuonna 2019 kirjoitetut sosiaalisen median julkaisut liittyen kirkon osallistumisesta Helsinki Pride -tapahtumaan.

Päivi Räsänen ei peräänny kirjoituksistaan: "Raamatun sana ei muutu"

Räsäsen oikeuden istuntoa oli seuraamassa runsaasti mediaa. Lehtikuva

Hän kiistää, että pamfletissa asetettaisiin homoseksuaalit moraalittomaan asemaan. Pamflettia ei ole ikinä myös tarkoitettu julkisesti saatavilla olevaksi, vaan seurakunnan sisäiseen opetuskäyttöön.

– Me katsomme, että heitä on loukattu, tai näitä ihmisryhmiä on loukattu siten, että kysymyksessä on rikos, Männikkö sanoo.

"Tämä on Jumalan kädessä"

– Jos minut tuomittaisiin näistä, se tarkoittaisi aikamoista sensuroinnin uhkaa ja oikeudenkäyntisarjojen uhkaa monelle.

– Se (mahdollinen tuomio) kyllä leimaisi hyvin paljon Raamatun esillä pitämistä, sen sallimista. Pelkään, että monet tulisivat aroiksi ja pelkäisivät ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin oman kristillisen vakaumuksen pohjalta, Räsänen sanoo.