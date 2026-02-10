Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa puhuttivat muun muassa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) matka Yhdysvaltoihin, sekä SDP:n Tytti Tuppuraisen kamppailu STT:n kanssa.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi viime viikolla olevansa tyytymätön STT:n tekemään oikaisuun, ja pohtivansa yhä jatkotoimenpiteitä.

Taustalla on STT:n juttu, jossa esitettiin väitteitä Tuppuraisen epäasiallisesta käytöksestä.

Tuppuraisen yhä jatkuva kamppailu STT:tä kohtaan puhutti Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa.

– Vähän ihmettelen, että Tuppurainen lähtee viemään tätä niin pitkälle. Tämä varmaan olisi muuten jo unohdettu. Tässä toimitaan juuri niin, miten kohut pitkittyvät. Tulee uusia vaiheita, ja asia pysyy julkisuudessa pidempään, MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija sanoi.

Tuppurainen kertoi aiemmin pohtivansa jopa oikeustoimia.

– Aikamoinen ylireagointi kokeneelta poliitikolta lähteä mediaa syyttämään. Varmasti hän itsekin näkee, ettei STT ole näitä (väitteitä) itse keksinyt, MTV Uutisten politiikan toimittaja Ossi Rajala.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen muistutti, että esimerkiksi kunnianloukkauksen kynnyksen ylittyminen on politiikkojen kohdalla vielä tavanomaista korkeampi.

Tuppurainen kritisoi etenkin sitä, että STT:n jutussa osa syytöksistä oli nimettömiä, ja peräisin kyselystä, johon on tiettävästi voinut vastata kuka tahansa vastauslinkin saanut.

– On kieltämättä ongelmallista, että kyselylinkkiä pystyi jakamaan, ja periaatteessa kuka tahansa siihen vastaamaan, Nykänen sanoi.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen ennakoi, että Tuppurainen voisi kenties vielä tehdä kantelun Julkisen sanan neuvostoon, eli alan itsesääntelyelimeen.

– Mutta juridista casea tästä on kyllä todella hankala rakentaa, Loikkainen sanoi.

Katso koko Huomenta Suomen keskustelu, jossa politiikan toimittajat arvioivat myös, miksi Tuppurainen ei tyytynyt STT:n oikaisuun.

Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa puhuttivat myös muun muassa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) matka Yhdysvaltoihin sekä Jussi Halla-ahon (ps.) ja Petteri Orpon (kok.) jatkosuunnitelmat.