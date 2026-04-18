Paavi Leo on kommentoinut Afrikassa toimittajille riitaansa Donald Trumpin kanssa.
Paavi Leo totesi tänään lauantaina, että uutisointi hänen parhaillaan käynnissä olevalla Afrikan-kiertueellaan antamistaan kommenteista ei ole ollut "kaikilta osin paikkansapitävää".
Paavi kommentoi asiaa uutistoimisto Reutersin mukaan puhuessaan toimittajille lennolla Afrikan-kiertueensa kolmannelle etapille Angolaan.
Yhdysvalloissa syntynyt paavi sanoi, etteivät hänen kaksi päivää aiemmin Kamerunissa esittämänsä kommentit, joissa hän valitti maailman olevan "pienen tyrannijoukon runtelema", olleet suunnattu Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.
Kyseinen puhe oli Leon mukaan valmisteltu jo kaksi viikkoa sitten, eli pitkä tovi ennen kuin presidentti arvosteli häntä ja hänen edistämäänsä rauhan sanomaa.
Trump kutsui sunnuntaina Leoa Truth Social -palvelussaan "heikoksi rikollisuuden suhteen ja surkeaksi ulkopolitiikassa".
Trump julkaisi myös tekoälyn luoman kuvan, jossa hänet esitettiin Jeesuksen kaltaisena hahmona.
Kuva sai laajaa kritiikkiä jopa joiltakin uskonnollisilta konservatiiveilta, jotka yleensä tukevat häntä. Julkaisu poistettiin maanantaiaamuna.
Trumpin katsottiin reagoivan julkaisuissaan Leon kritiikkiin, joka liittyy Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan käymään sotaan.
Paavi Leo kertoi Reutersille maanantaina jatkavansa sodasta puhumista, ja Trump toisti kritiikkinsä tiistaina.