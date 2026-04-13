Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on selitellyt julkaisemaansa Jeesus-kuvaa toimittajille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli julkaissut Truth Socialissa tekoälyllä tehdyn kuvan, jossa hän esiintyi jonkinlaisena Jeesuksen kaltaisena hahmona. Kuva on aiheuttanut kohua.

Esimerkiksi entinen edustajainhuoneen jäsen, republikaanien Marjorie Taylor Greene syytti kuvaa Jumalanpilkaksi.

Kuva on on sittemmin poistettu.

Trumpilta kysyttiin Valkoisen talon Oval Officen ulkopuolella, että oliko hän julkaissut itse kyseisen kuvan.

– Se olin minä, minä julkaisin sen, ja luulin, että se oli minä lääkärinä, ja että se liittyi Punaisen Ristin toimintaan.

Trumpin mukaan Jeesus-tulkinta oli ”valeuutisointia”.

– Sen on tarkoitus esittää minua lääkärinä, joka parantaa ihmisiä ja minä teen ihmisistä parempia, paljon parempia.

Aiheesta uutisoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

