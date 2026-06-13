Kolmatta kauttaan Seinäjoen Jalkapallokerhossa pelaava kapverdeläinen Kelvin Pires on ainoa MM-kisoihin valittu veikkausliigapelaaja. Ensimmäistä kertaa MM-kisoissa pelaavan Kap Verden urakka alkaa kovimmalla mahdollisella haasteella, kun maanantaina pelattavassa avausottelussa vastaan asettuu yksi kisojen suurimmista ennakkosuosikeista eli Espanja.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
SJK:ssa pääosin keskuspuolustajana pelannut Pires saapui seuraan alun perin helmikuussa 2024 lainalle slovakialaisesta AS Trencinistä.