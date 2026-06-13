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SJK:n Kelvin Pires edustaa maataan jalkapallon MM-kisoissa: "Olen ylpeä ja kiitollinen"

SJK:n Kelvin Pires edustaa maataan jalkapallon MM-kisoissa: "Olen ylpeä ja kiitollinen"

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Saman vuoden marraskuussa sovittiin 193-senttisen pelimiehen pysyvästä siirrosta lakeuksille, ja osapuolet solmivat kaudet 2025–2026 kattavan jatkosopimuksen, johon sisältyy myös optio kausista 2027–2028.

Kap Verden maajoukkueeseen nyt 26-vuotias Pires oli murtautunut jo aiemmin. Hän pelasi ensimmäisen maaottelunsa MM-karsintojen kotiottelussa syyskuussa 2021.

– On uskomaton tunne olla mukana MM-kisoissa, maailman parhaassa turnauksessa. Se on jännittävää, ja toki olen siitä ylpeä ja kiitollinen.

– Minulla oli lapsena unelma edustaa maajoukkuettamme MM-kisoissa – ja nyt se on tehty, joten siitä pitää vain nauttia.

Reilun puolen miljoonan asukkaan saarivaltio on historian kolmanneksi pienin MM-kisojen lopputurnaukseen edennyt maa. Tässä tilastossa edellä ovat vain niin ikään nyt ensimmäistä kertaa mukana oleva Curacao (158 000 asukasta) ja vuoden 2018 kisoihin edennyt Islanti (348 000).