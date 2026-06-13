Uhkailua ja painostusta. Monessa liemessä keitetyt rikostoimittajat paljastavat karmeimmat kokemuksensa.

Millaista on olla rikostoimittaja? MTV Uutiset pyysi katsojia lähettämään kysymyksiä rikostoimittajan työstä.

Kysymyksiä tuli paljon ja MTV Uutisten pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Rebekka Härkönen vastasivat osaan niistä suorassa MTV Uutiset Live -lähetyksessä.

Ihmisiä kiinnosti muun muassa, joutuuko rikostoimittaja työssään uhkailun kohteeksi.

– Minua on uhkailtu lukemattomia kertoja ja myös poliisi on puuttunut siihen. Sellaista se on. On valinta tehdä tätä työtä, Härkönen sanoi.

– On uhkailtukin, mutta suoranaisella väkivallalla uhkailua on ollut äärimmäisen vähän. Enemmän on ollut sellaisia painostusyrityksiä, että jotain juttua ei saa julkaista ja yritetään vaikuttaa myös toimituksen päälliköihin, Lehtinen kertoi.

Karmein tapaus

Sekä Lehtinen että Härkönen ovat työurillaan saaneet todeta, että myös Suomessa rikollisuudessa on nähty jo lähestulkoon kaikki.

– Mikään tapaus ei enää yllätä, Lehtinen sanoi.

Katsojia kiinnosti tietää, mikä on ollut se karmein juttu, joka on tullut vuosien varrella vastaan.

– En pysty sanomaan yksittäistä vaikeinta tapausta, koska tuntuu siltä, että aina, kun tulee se vaikein, ällöttävin tai hirvein juttu, niin seuraavalla kerralla se taas ylittyy. Varsinkin henkirikoksissa tekotavat menevät koko ajan vain julmemmiksi ja kauheammiksi, Härkönen sanoi.