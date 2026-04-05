Paavi Leo XIV on kehottanut pääsiäissunnuntain puheessaan valtaapitäviä valitsemaan rauhan sodan lietsomisen sijaan. Urbi et orbi -puheessaan paavi myös kritisoi maailman välinpitämättömyyttä sotia ja konflikteja kohtaan.
Puhessa ei mainittu mitään tiettyä maata, mutta uutistoimisto Reutersin mukaan yhdysvaltalainen paavi esitti tiistaina harvinaisen suoran vetoomuksen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Hän kehotti Trumpia löytämään ratkaisun Iranin sotaan.
Leo piti puheen Vatikaanin Pietarinaukiolla alkuiltapäivällä Suomen aikaa.
Paavi sanoi ihmisten olevan tottumassa väkivaltaan ja muuttumassa välinpitämättömiksi tuhansien ihmisten kuoleman edessä.
Paavi pitää urbi et orbi -puheensa tavallisesti kahdesti vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna. Urbi et orbi kääntyy suomeksi kaupungille ja maailmalle.
Leo on toiminut paavina viime toukokuusta lähtien.