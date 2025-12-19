Muotijätti Vogue julkaisi 55 henkilön listauksen vuoden 2025 parhaista pukeutujista. Listalla komeilee myös ainakin yksi odottamaton nimi.
Voguen valitsemien tyylikkäimpien ihmisten joukkoon mahtui yhteensä 17 miestä. Heistä yksi on kuitenkin todellinen yllätysnimi, toukokuussa katolisen kirkon johtoon valittu paavi Leo XIV.
Millaiset asuvalinnat herättivät Voguen huomion? Katso paavin vuoden 2025 parhaat asut yllä olevalta videolta.
Lähde: Vogue