JJ's BBQ -ravintolayrittäjä jakaa savustusvinkkinsä!
Helsingin keskustassa Rautatientorilla on parhaillaan käynnissä Burger Lovers Festival. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin hampurilaisfestivaali, ja mukana on 12 eri burgeriravintolaa.
Yksi tapahtumaan osallistuvista ravintoloista on menestystä vuosien varrella niittänyt salolainen JJ's BBQ. Ravintolayrittäjä Jari-Jukka "JJ" Kallunki antoi keskiviikkona Viiden jälkeen -ohjelmassa vinkkejä grillauksesta ja savustuksesta innostuneille kotikokeille.
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Mitä lihaa kannattaa savustaa?
Savustamiseen käy Kallungin mukaan moni eri liha, mutta aloittelijalle savustusmestari suosittelee ihan tavallista hampurilaispihviä.
– Voisi ihan burgerpihvin laittaa sinne savustimeen ja savustaa matalassa lämmössä.
Kokeneemmalle savustajalle Kallunki suosittelee briskettiä eli naudan rintaa.
– 12 tuntia kokonaisaika ja pitkä vetäytyminen päälle, niin tulee muuten mureaa