Kaaos valtasi New Yorkin kadut, kun New York Knicks varmisti torstaina kolmannen voittonsa NBA:n finaaleissa San Antonio Spursia vastaan.
Knicks nousi finaalisarjan neljännessä ottelussa 29 pisteen
Kaaos valtasi New Yorkin kadut, kun New York Knicks varmisti torstaina kolmannen voittonsa NBA:n finaaleissa San Antonio Spursia vastaan.
Knicks nousi finaalisarjan neljännessä ottelussa 29 pisteen
Legendaarisessa Madison Square Gardenissa loppuottelua oli seuraamassa loppuunmyyty yleisö – lähes 20 tuhatta ihmistä.
Knicksin kotipeliä oli katsomassa myös lukuisia maailmantähtiä, kuten näyttelijät Adam Sandler ja Ben Stiller sekä ex-jääkiekkoilija Henrik Lundqvist.
Voiton varmistuttua Knicks-fanit juhlivat New Yorkin kaduilla tanssien ja laulaen.
Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Taylor Swift tallentui ottelun jälkeen videolle, jossa hän juhlii arenaan ulkopuolella railakkaasti muiden Knicks-fanien kanssa.
Osalla kannattajista voitonjuhlat riistäytyivät kuitenkin käsistä. Fanit tappelivat keskenään, rikkoivat paikkoja ja ampuivat räjähteitä. Poliisi teki myös pidätyksiä.
Kun San Antonio Spurs saapui yötuimaan hotellilleen, Knicks-fanit huutelivat Spursin pelaajille ja heittelivät myös roskia ja kananmunia joukkueen tähtipelaajan, 22-vuotiaan Victor Wembanyaman päälle.
Wembanyama käänsi päätään heittäjien suuntaan, samalla kun turvahenkilöt saattoivat ranskalaista tähtipelaajaa hotelliin.
Knicksin ja Spursin välinen finaalisarja on ollut poikkeuksellisen seurattu.
Joukkueiden kolmas kohtaaminen oli katsotuin NBA-finaalien kolmas ottelu 28 vuoteen. Parhaillaan ottelua seurasi samaan aikaan 26,3 miljoonaa katsojaa.
Knicksilla on ensimmäisen kerran mahdollisuus varmistaa mestaruus sunnuntaina Suomen aikaa, kun finaalisarjan viides ottelu pelataan San Antoniossa, Texasissa. Knicks on juhlinut NBA:n voittoa viimeksi vuonna 1973.
Juttua muokattu 11.6.2026 klo. 12.46. Lisätty tieto, että Wembanyaman päälle heitettiin myös kananmunia.