takamatkalta

107–106-voittoon.

Joukkue

tarvitsee

enää

yhden

voiton

mestaruuden

varmistamiseen

.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Taylor Swift tallentui ottelun jälkeen videolle, jossa hän juhlii arenaan ulkopuolella railakkaasti muiden Knicks-fanien kanssa.