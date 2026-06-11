Sami Pitkämö antaa TTK-orkesterin kapellimestarin tahtipuikon eteenpäin 20 vuoden jälkeen.

Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella nähdään ja kuullaan musiikillinen muutos, kun ohjelman kapellimestarina alusta saakka toimineen Sami Pitkämön orkesteri vaihtuu pianisti Lasse Piiraisen luotsaamaan orkesteriin.

Pitkämö jättäytyi TTK:sta omasta päätöksestään. Hän kertasi päätöksensä taustoja Huomenta Suomen haastattelussa, jossa hän vieraili torstaiaamuna yhdessä Piiraisen kanssa.

– Aikansa kaikella. Kymmenen vuotta oli alkuperäinen tavoitteeni tehdä näitä hommia, ja se on tuplaantunut. Olen tajunnut, että olen yli 50-vuotias. Se ei ole liikaa, joten voin tehdä vielä muutakin, hän kertoi.

Sami Pitkämö kipparoi TTK:n orkesteria 20 vuoden ajan.

Laulamisella on paikka Pitkämön sydämessä, ja sen ympärillä pyörivät myös hänen tulevaisuuden haaveensa ja suunnitelmansa.