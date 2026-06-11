Sami Pitkämö on luotsannut omaa nimeään kantavaa Sami Pitkämö Orkesteria läpi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman historian. Nyt hän luovuttaa tahtipuikkonsa uudelle kapellimestarilla Lasse Piiraiselle.

Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella nähdään ja kuullaan musiikillinen muutos, kun ohjelman kapellimestarina alusta saakka toimineen Sami Pitkämön orkesteri vaihtuu pianisti Lasse Piiraisen luotsaamaan orkesteriin.

Pitkämö jättäytyi TTK:sta omasta päätöksestään. Hän kertasi päätöksensä taustoja Huomenta Suomen haastattelussa, jossa hän vieraili torstaiaamuna yhdessä Piiraisen kanssa.

– Aikansa kaikella. Kymmenen vuotta oli alkuperäinen tavoitteeni tehdä näitä hommia, ja se on tuplaantunut. Olen tajunnut, että olen yli 50-vuotias. Se ei ole liikaa, joten voin tehdä vielä muutakin, hän kertoi.

7:46 Kapellimestarit vierailivat Huomenta Suomessa – Sami Pitkämö muisteli haastattelussa vuosien takaista mokaansa.