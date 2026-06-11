Maaiman pienin saarivaltio on muuttamassa virallisen nimensä.
Tyynellämerellä sijaitseva saarivaltio Nauru saattaa pian vaihtaa nimensä, kertoo muun muassa The Guardian.
Jatkossa maailman pienin itsenäinen tasavalta tunnetaan mahdollisesti nimellä Naoero.
Naurun parlamentti hyväksyi presidentti David Adeangin esityksen muuttaa saarivaltion nimi ja pian maassa järjestetään kansanäänestys 13 000 naurulaiselle uuden nimen virallistamisesta.
Naoero on nimi, jota saarelaiset käyttävät omassa kielessään. Hallituksen mukaan Nauru vakiintui, koska nimeä ei osattu lausua oikein vierailla kielillä ja saarta alettiin kutsua Nauruksi käytännöllisistä syistä.
3 000 kilometriä Australian koillispuolella sijaitsevalla naurulla on ollut aikanaan useita nimiä. Vuonna 1798 brittiläinen merimies nimesi saaren Pleasent Islandiksi, kunnes Saksan liitettyä saaren itseensä vuonna 1888 sen nimi muutettiin Nauruksi. Australia säilytti nimen hallinnoidessaan sitä vuodesta 1919 ja nimi jäi käyttöön Naurun itsenäistyttyä vuonna 1968.
Vaikka nimen virallistaminen voi kestää, niin Naoero on otettu jo osittain käyttöön saaren palveluissa, kuten postissa, terveydenhuollossa, sekä maan energiayhtiössä.