Intian merenkulkuministeriö kertoo kolmen intialaisen kuolleen Yhdysvaltain ammuttua tiistaina öljytankkeriin.

Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi myöhään tiistaina pysäyttäneensä Palaun lipun alla purjehtineen M/T Settebellon Omaninlahdella. Centcomin mukaan alus oli yrittänyt läpi Iranin satamien merisaarrosta eikä totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä, jolloin alusta oli ammuttu konehuoneeseen.

Kolme intialaista miehistön jäsentä oli tapahtuneen jälkeen kadonnut, ja nyt heidän ruumiinsa on löydetty, kertoo Intian merenkulkuministeriö.