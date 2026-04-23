Musiikin aiheuttama värähtely voi vähentää äänihuulisyövän pahanlaatuisuutta, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Kurkunpääsyöpä on tavallisimpia pään ja kaulan alueen pahanlaatuisia kasvaimia.

Syövän tavallisin ensioire on äänen käheytyminen, koska syöpä ilmenee yleisimmin äänihuulissa ja niiden liikkuminen estyy vähitellen syövän kehittyessä.

Pitkälle edenneen kurkunpääsyövän ennuste on huono, eikä syöpään ole täsmälääkehoitoja.

Tuore Nature Materials -tiedelehdessä julkaistu suomalaistutkimus viittaa kuitenkin siihen, että pitkälle edenneen äänihuulisyövän aggressiivisuutta voidaan hillitä niin sanotun soluvärähtelyn palautuksella.

Suomen Akatemian huippuyksikön ja InFLAMES-lippulaivan tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa, että kun syöpäsolut altistettiin ääniaaltovärähtelylle, kuten musiikille, syövän kasvua ja vakavuutta lisäävä proteiini väheni.

Liike on lääke myös äänihuulissa

Äänihuuli on poikkeuksellinen kudos, koska se värähtelee ja venyy jatkuvasti.

Solujen herkkyys ulkoisille voimille sai tutkijat kiinnostumaan juuri kurkunpääsyövästä, joka kehittyy koko ajan liikkuvaan kudokseen.

– Pohdimme, voisiko "liike olla lääke" ja myötävaikuttaako kudoksen jäykistyminen liikkumattomaksi syövän kehitykseen, Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja, akatemiaprofessori Johanna Ivaska selvitti tiedotteessa.

Nämä ovat pään alueen syöpien varhaisoireet.

Haastattelussa akatemiaprofessori Johanna Ivaska Turun yliopista sekä professori Antti Mäkitie Helsingin yliopistosta.

Tutkijat ottivat käyttöön bioreaktorin, jossa soluja kasvatettiin kaiuttimen päällä värähtelevällä kalvolla.

Tutkimuksen pääkirjoittaja, Turun yliopistosta väitellyt Jasmin Kaivola, keksi liittää laitteeseen vanhan matkapuhelimen soittamaan ääniä ja musiikkia, ja kokeet alkoivat.

Ivaskan mukaan tutkimuksessa tarvittiin myös vähän "tutkijan hulluutta".

– Pohdimme ensin, mitä soittaisimme soluille, ja vähän laskimme leikkiä, että Sibeliusta tai Hard Rock Hallelujaa. Päädyimme lopulta kuitenkin niinkin tylsään, että matkimme äänialoilla keski-ikäisen miehen äänen värähtelyä ja amplitudia, koska keski-ikäiset miehet ovat yleisin tähän syöpään sairastuva ryhmä, Ivaska kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.

– Ja tietysti ajatus siitä, että suomalainen mies saadaan puhumaan tai musiikilla voidaan hoitaa syöpää, oli houkutteleva.

Värähtely vaikutti syöpäsoluihin

Tutkijoiden ennustukset osuivat oikeaan ja syöpäsolujen altistaminen äänihuulen värähtelyä jäljittelevälle värähtelylle vähensi syöpäsolujen pahanlaatuisuutta.

Yksi muutoksista oli YAP-nimisen proteiinin väheneminen soluissa.

Tutkijat käyttivät noin 200 suomalaisen potilaan aineistoista kerättyjä kurkunpääsyöpänäytteitä ja havaitsivat, että kudosjäykkyyttä lisäävien proteiinien normaalia runsaampi ilmeneminen lisäsi YAP-proteiinin aktiivisuutta ja ennusti kuolemaa.

Kokeellisessa syöpämallissa nähtiin, että syöpä oli herkkä kehitteillä olevalle YAP-proteiinin toimintaa estävälle täsmälääkkeelle.

Uraauurtava tutkimus

Tutkimuksen pääkirjoittaja Jasmin Kaivola toteaa tiedotteessa, että nyt tehty tutkimus on täysin uraauurtava, koska kehittyvien syöpien biomekaniikkaa ei ole aiemmin tutkittu liikkuvissa kudoksissa.

Kaivolasta olisi mielenkiintoista selvittää, onko heidän löytämällään mekanismilla ennustearvoa myös muissa liikkuvien kudosten syöpäryhmissä, kuten keuhkosyövässä.

– Olemme innoissamme tuloksista ja uskomme, että tutkimustuloksemme voivat johtaa näiden lääkkeiden kehittäjiä tutkimaan niiden soveltuvuutta myös tähän huonon ennusteen vaikeasti hoidettavaan syöpään, Kaivola sanoo.

– Yleensä hoitomenetelmät ovat pelkästään kirurgia ja sädehoito tai näiden yhdistäminen. Hyvin harvoissa tapauksissa, edenneissä syövissä, voidaan ajatella myös lääkehoitoja. Sikäli tämmöinen uusi löytö lupaa jonnekin tulevaisuuteen toivottavasti uusia hoitomenetelmiä, myös Helsingin yliopiston professori Antti Mäkitie kommentoi Huomenta Suomessa.

Musiikin kuuntelu tai laulaminen eivät ainakaan toistaiseksi tehdyn tutkimuksen perusteella auta suojautua syövältä.

– Jokainen meistä hengittää ja nielee jo koko ajan. Eli vaikka ei puhuisikaan, normaali kudos liikkuu, Ivaska tarkentaa.

Suomi ollut aiemminkin eturintamassa

Kurkunpääsyövän merkittävimmät riskitekijät ovat tupakointi ja runsas alkoholin käyttö.

Suomessa tupakointi oli hyvin yleistä sotien jälkeen 1950–60 luvulla, mutta sen jälkeen se alkoi vähentyä tupakointivalistuksen myötä.

– Suomi oli ehkä ensimmäinen länsimaa, joka osoitti tässä mallia muille ja huomattiin, että myös kurkunpääsyöpä, kuten myös keuhkosyöpä, vähenevät Suomessa. Esimerkiksi muut Pohjoismaat, tulivat sitten perässä, Mäkitie kertoi.