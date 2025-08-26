Voiko ääni paljastaa syövän? Tutkijoilta mielenkiintoinen havainto

Kurkunpääsyöpä on mahdollista havaita koneoppimisalgoritmin avulla.

Äänihuulten syöpävauriot voivat vaikuttaa hienovaraisesti ihmisen ääneen jo varhaisessa vaiheessa. Eroa on mahdotonta havaita ihmiskorvalla, mutta tiedemiehet ovat nyt havainneet, että koneoppimisalgoritmit pystyvät erottamaan vauriot.

Tekoälytyökalu voisikin auttaa havaitsemaan kurkunpääsyövän aiemmin kuin nykyisillä menetelmillä, kertoo Science Alert.

Vertaisarvioitu tutkimus aiheesta esiteltiin Frontiers in Digital Health -julkaisussa.

Syöpään sairastuneet miehet tunnistettiin äänitallenteiden avulla

Analysoimalla 12 523 äänitallennetta 306 pohjoisamerikkalaiselta osallistujalta, Oregonin terveys- ja tiedeyliopiston ja Portlandin osavaltionyliopiston tutkijat tunnistivat miehillä äänihuulten hyvänlaatuisten tai syöpämäisten vaurioiden paljastavat äänelliset piirteet.

Erityisesti harmonisen äänen ja kohinan välinen suhde auttoi erottamaan syöpään sairastuneiden miesten äänet miehistä, joilla oli hyvänlaatuisia äänihuulten vaurioita, ja miehistä, joilla ei ollut äänihäiriöitä.

Tutkijat eivät löytäneet tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkitseviä tunnistettavia piirteitä naisten äänistä, mutta ovat toiveikkaita sen suhteen, että laajempi aineisto voisi tarjota parempia tuloksia naisten äänistä tulevaisuudessa.

Digitaaliset seulontatyökalut, jotka havaitsevat kurkunpään syövän varhaiset varoitusmerkit äänitallenteiden avulla, voisivat tutkijoiden mukaan auttaa tunnistamaan riskiryhmään kuuluvat potilaat sekä auttamaan heitä saamaan diagnoosin nopeammin kuin muuten.

Tekoälytyökalua varten tutkijoiden pitää kuitenkin kouluttaa tekoälymalleja käyttämällä vielä suurempaa äänitallenteiden joukkoa, ja varmistaa, että järjestelmä toimii niin miehillä kuin naisillakin, johtava tutkija Philip Jenkins kertoo tutkimustiedotteessa.

Lue myös: Tämä tapa yhdessä tupakoinnin kanssa nostaa suusyövän riskiä yli 600 prosentilla

Tupakointi lisää riskiä

Vuonna 2021 maailmassa diagnosoitiin noin 1,1 miljoonaa kurkunpääsyöpää, ja siihen kuoli noin 100 000 ihmistä. Samana vuonna Suomessa todettiin 141 kurkunpääsyöpää, joista miehillä 118.

Terveyskirjaston mukaan kurkunpääsyöpä on tavallisimpia pään ja kaulan alueen pahanlaatuisia kasvaimia. Sen merkittävin riskitekijä on tupakointi.

Syöpä ilmenee useimmin äänihuulissa, ja tavallisin oire onkin äänen käheytyminen. Oireita voivat olla myös esimerkiksi palan tunne kurkussa tai nielemisvaikeudet.

Tällä hetkellä asiantuntijat diagnosoivat kurkunpääsyövän käyttämällä invasiivisia menetelmiä, kuten tähystimen avulla ja näytepaloja ottamalla.

Lue myös: Tämä hälytysmerkki kynsissäsi voi paljastaa keuhkosyövän

Katso myös: Harhaluuloja ja tutkittua tietoa syövästä – voiko taudin välttää?

8:11 Miten syöpäriskiä voi pienentää? Entä millainen yhdistelmä on syöpäriskin kannalta pahin? Haastattelussa Syöpäsäätiön lääketieteen tohtori ja pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Lähteet: Science Alert, Frontiers in Digital Health, Scimex