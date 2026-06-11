Liikenne- ja viestintäministeri, perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne kertoi viestipalvelu X.ssä kokeilleensa lentämistä Hawk-harjoitushävittäjän kyydissä.

Eilen keskiviikkona 10. kesäkuuta julkaistussa päivityksessä Ranne kertoo olleensa testaamassa Tikkakoskella Tervon varalaskupaikkaa, jolla NATO:n joukot harjoittelivat parhaillaan Ramstein Flag 26 -harjoituksessa.

Ranne kehui Suomen ilmavoimia.

– Olette kovaa porukkaa! Huimaa suorittamista 24/7/365.

Ranne julkaisi myös kuvia kokemuksestaan. Niissä näkyy muun muassa, miten hän valmistautuu lentoon. Eräässä kuvista hän istuu koneen kyydissä.

– Pulssi nousi ja G-voimatkin 5,4:ään, mutta koko ajan oli varma olo lentäjäparin käsissä. En unohda tätä ikinä. Kiitos! ministeri kiittelee päivityksessään.

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