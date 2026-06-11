Kymmenen vuoden tutkinta on vihdoin ohi.

Thaimaalainen tuomioistuin on tuominnut kaksi Kiinan uiguurivähemmistöön kuuluvaa miestä kuolemaan tekijöinä Bangkokin vuoden 2015 pommi-iskusta.



Bangkokilaisessa temppelissä tehdyssä iskussa kuoli 20 ihmistä ja haavoittui yli sata.



Pian tapahtuneen jälkeen paikallinen poliisi kertoi useista epäillyistä, mutta pidätti vain nyt tuomitut miehet. Tapahtuneen tutkinta ja puinti oikeusasteissa on kestänyt kymmenen vuotta.



Tuomittujen puolustus on kertonut valittavansa tuomiosta.