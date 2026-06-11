Suomalaiset haluavat entistä suuremman ensiasunnon.

Etuovi.com on kerännyt MTV Uutisille dataa siitä, millaisia ensiasuntoja suomalaiset haluavat hankkia ja millaisiin asuntoihin ostajilla on varaa.

Huomenta Suomessa asiasta keskustelivat Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen, sekä Alma Real Estaten johtaja Tuomo Räsänen.

Räsänen kertoo yllättyneensä, että ensiasunnon ostajat Helsinkiä lukuun ottamatta haluavat ensisijaisesti omakotitalon. Jos ennen haluttiin yksiö Kalliosta, niin nyt halutaan isoon asuntoon.

– Mielestäni jännä on se, että tällä hetkellä haaveet ja tavoitteet kohdistuvat ensiasunnossakin noin sataan neliöön.

Sekä Räsänen että Laurikainen toteavat, että ensiasunnon ostajat ovat nykyisin keskimääräistä vanhempia.

– Tuoreimmassa ASP-uudistuksessa poistettiin yläikäraja. Puhumme ihmisistä, jotka ovat vähän vanhempia ja ehkä jo tavallaan hyppäävät yhden stepin asumisen polulla. Enää ei etsitä ensimmäistä yksiötä.

Laurikainen komppaa ja sanoo, että usein asuntokaupoille lähdetään pariskuntana, mutta haaveet ja käytettävissä olevat varat eivät kohtaa.

– Monet haaveilevat kolmesta huoneesta tai rivitalosta, mutta kun mennään pankkiin, niin oma taloudellinen realiteetti ei kohtaa. Haaveilijoita on todella paljon.

Laurikainen toteaa, että lainan ottaminen ei ole enää itsestäänselvyys, niin kuin joitain vuosia sitten oli. Hänen mukaansa ihmiset punnitsevat todella paljon mihin elämässään haluavat kuluttaa ja esimerkiksi vuokra-asuminen on ollut nousussa jo vuosia.

– Vuokra-asumisen trendi on ollut nouseva hyvinkin pitkään, Räsänen sanoo.