Räjähdyksistä raportoitiin torstain vastaisena yönä.

Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom.



Centcomin mukaan yhdysvaltalaisjoukot aloittivat iskut Suomen aikaa puolenyön jälkeen. Centcom ilmoitti aamuyöllä päättäneensä iskut, joita se teki useisiin sotilaskohteisiin eri puolilla Irania.



Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat torstain vastaisena yönä räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzinsalmea.



Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille.