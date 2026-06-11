Muutoksen taustalla on lisääntynyt jengirikollisuus.
Ruotsin keskustaoikeistolainen hallitus luopuu suunnitelmistaan laskea nuorten rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 13 vuoteen. Hallitus kertoi asiasta torstaina.
Oikeusministeriö Gunnar Strömmerin mukaan esitys ei saanut riittävää tukea parlamentissa. Hallitus aikoo sen sijaan valmistella uuden lainsäädännön, jossa rikosvastuun ikäraja laskettaisiin 14 vuoteen 15 ikävuoden sijaan.
Hiljattain uutisoitiin, että Ruotsin parlamentti hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan 15–17-vuotiaat suorittavat rangaistuksensa vankilassa.
Tällä hetkellä alle 18-vuotiaat suorittavat rangaistuksiaan pääasiassa Ruotsin valtion laitosten hallintoviraston ylläpitämissä suljetuissa laitoksissa.
Taustalla on viime vuosina Ruotsissa lisääntynyt jengirikollisuus. Edellä mainituilla muutoksilla etsitään ratkaisua synkkään tilanteeseen.