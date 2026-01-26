Liikenneonnettomuuden seurauksena vapaaksi päässyt lehmä hyppäsi kuskin eteen moottoritiellä Irlannissa. Katso hetki yltä!

Raju yliajo oli vain senttimetreistä kiinni Irlannin keskiosassa, kun lehmä hyppäsi täysin yllättäen moottoritien keskivallin yli auton eteen. Asiasta uutisoi muun muassa The Irish Sun -uutiskanava.

Kuskin nopeaa ja voimakkaan väistöliikkeen ansiosta tiellä ei syntynyt uutta onnettomuutta.

Lehmä oli päässyt vapaaksi sen jälkeen, kun henkilöauto oli törmännyt karjaa kuljettavaan ajoneuvoon vastakkaisella puolella tietä.

Lehmä tai muut vapaaksi päässeet eläimet eivät loukkaantuneet tilanteessa, joka tallentui Teslan-kuski autokameroihin monesta näkökulmasta.

Katso video yltä.

Lähde: The Irish Sun / KameraOne