12. syyskuuta sattuneessa kolarissa oli onni onnettomuudessa. Katso läheltä piti -tilanne videolta!
Mies vältti täpärästi jäämisen auton alle sen törmättyä huoltoasemaan Yhdysvaltain Nebraskassa. Raju kolari tallentui valvontakameraan.
Videolla näkyy, kuinka autoilija menettää kovassa vauhdissa autonsa hallinnan, kääntyy poikittain ja liukuu katulamppua päin, minkä jälkeen auto kääntyy kyljelleen.
Lopulta auto törmää pysäköityyn ajoneuvoon, jonka vieressä mies joutuu juoksemaan henkensä edestä.
Sekä auton kuljettaja että mies, johon hän melkein törmäsi selvisivät vain lievin vammoin.
Viranomaisten mukaan auto ajoi vähintään 104 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa nopeusrajoitus oli noin puolet siitä.
Katso läheltä piti -tilanne videolta yltä!
Video: LincolnCountySheriffsOfficeNP / ENEX