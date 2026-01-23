Läheltä piti -tilanne tallentui kojelautakameraan Luoteis-Venäjän Karjalassa lähellä Suomen rajaa. Katso video yltä.
Kuski vältti nokkakolarin kovassa vauhdissa nopealla toiminnalla. Tilanne tallentui miehen kojelautakameraan.
Videolta voi nähdä, miten kuorma-autoa ohittava Mitsubishi-kuski menettää maasturinsa hallinnan liukkaalla tiellä ja ajautuu hallitsemattomasti vastaantulevien kaistalla kovassa vauhdissa.
Vastaantulevan auton kuljettaja tekee nopean liikkeen vastaantulevien kaistalle, mutta ongelmat eivät lopu siihen. Vastaantuleva kuorma-auto lähestyy vauhdilla, jolloin henkilöauton kuljettaja ajaa autonsa penkkaan välttääkseen toisen nokkakolarin.
Kameraone-sivusto kertoo, että autonsa hallinnan menettänyt kuski jatkoi matkaansa pysähtymättä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, sivusto kertoo.