Kojelautakameralle tallentui rekkakuskin taidonnäyte Isossa-Britanniassa.
Isossa-Britanniassa kojelautakamera tallensi järkyttävän hetken moottoritiellä, kun karavaanari menetti asuntovaunun hallinnan ohitustilanteessa.
Tilanne johti siihen, että vaunu hajosi täysin ja sen osat levisivät pitkin moottoritietä.
Videolla kuitenkin silmäänpistävin temppu nähdään rekkakuskilta, jonka karavaanari ohitti.
Miten rekkakuski toimi yllättävässä tilanteessa? Katso sydämentykytyksiä aiheuttava video artikkelin alusta.
Lähde: KameraOne