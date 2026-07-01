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Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Oslon kaduilla mykistävä näky – norjalaiset uhmakkaana Brasilia-ottelusta: "70–30" 0:30 Oslossa MM-huuma päällä – tuhannet norjalaiset juhlivat jatkopaikkaa "soutaen". Julkaistu 39 minuuttia sitten Ossi Karvonen Norjan pääkaupungissa Oslossa todistettiin historiallisia MM-juhlia tiistaina. Jalkapallomaajoukkueen ex-pelaajat uskovat nyt suurvoittoon Brasiliasta neljännesvälierissä. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Norja otti historiansa ensimmäisen voiton jalkapallon miesten MM-kisojen pudotuspeleissä tiistaina, kun se

kaatoi Norsunluurannikon Erling Haalandin loppuminuuttien osumalla 2–1

.

Tämä näkyi Norjassa. Norjalaislehti VG:n mukaan voittojuhlat kasvoivat historiallisiin mittasuhteisiin.

Yllä olevalla videolla kuvaa norjalaisten valtavista MM-juhlista Oslossa.

Esimerkiksi Oslossa tuhannet ihmiset osallistuivat tutuksi tulleeseen "viikinkisoutuun".

– Valtaisa joukko kannattajia maajoukkueen väreissä täytti koko kaupungin keskustan, VG:n jutussa sanotaan.

"70–30 Norjan voitolle"

Norjalaiset ovat hullaantuneet Erling Haalandin johtaman maajoukkueen menestyksestä.AOP/Getty Images

Norjalainen MM-huuma jatkaa nyt vain kasvuaan, sillä neljännesvälierissä maa kohtaa jalkapallojätti Brasilian.

MM-karsinnoissa ja nyt myös itse turnauksessa loistojälkeä tehnyt Norja on valtava haaste Brasilialle. Ja Norjassa puhutaan edelleen myös sen jalkapallohistorian ikimuistoisimmasta voitosta, joka tuli 1998 MM-kisoissa Brasiliaa vastaan.

Numerot merkittiin tuolloin Norjalle 2–1. Voittomaalin laukoi rangaistuspilkulta Kjetil Rekdal.

– Brasilia tulee varomaan Norjaa, jota se ei ole koskaan voittanut. Historia toistaa itseään. Psykologiset jutut merkitsevät tuossa ottelussa, Rekdal kommentoi VG:n MM-studiossa jatkopaikan varmistuttua.

– Yleinen mielipide Norjassa on nyt 70–30 Norjan voitolle, Rekdal jatkoi kasvaneista odotuksista.

Norjan vuoden 1998 MM-joukkueen toinen jäsen Öyvind Leonhardsen kertoi pidätelleensä kyyneliä, kun maan nykyiset jalkapallosankarit etenivät 16 parhaan joukkoon.

– Kun pelasimme Brasiliaa vastaan, elimme kuplassa. En nähnyt sitä ulkopuolelta. Nyt ymmärrän, että se on uskomattoman hienoa. Istun tässä todella kiitollisena, Leonhardsen kommentoi VG:lle ja ennusti Norjan menevän pitkälle käynnissä olevassa turnauksessa.

Samaa mieltä on kolmas 1998-joukkueen mies, Stig Inge Björnebye.

– Uskon, että se on tavallaan kirjoitettu tähtiin. He (Norja) todennäköisesti voittavat.

– Tässä joukkueessa ja sukupolvessa on jotain erityistä. He todella ansaitsevat tämän. Ja olikin aika saada uusia tarinoita (norjalaiseen jalkapalloon), Björnebye summasi.

Brasilian ja Norjan välinen neljännesvälierä pelataan ensi sunnuntaina Suomen aikaa kello 23 alkaen.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Norjassa jättimäinen jalkapallon MM-huuma | MTV Uutiset