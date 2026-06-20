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Zlatan Ibrahimovic räväytti: Sensaatiojoukkue voi voittaa jopa MM-kultaa

Yksi jalkapallon miesten MM-kilpailujen isäntämaista, Yhdysvallat, on avannut turnauksen väkivahvasti. Ensin kaatui Paraguay 4–1, sen jälkeen Australia eilisessä ottelussa 2–0.

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Paikka pudotuspeleissä on varmistunut.

– Jos ette uskoneet aiemmin, toistan: alkakaa uskoa. Heillä on maa takanaan, ja kun heillä on tämä tuki, heitä on vaikea lyödä, Fox Sportsin asiantuntija Zlatan Ibrahimovic sanoi Goalin mukaan .

Ibrahimovic myös totesi, ettei sillä ole väliä, mitä MM-kisoja ennen on tapahtunut.

– Tärkeää on, mitä tapahtuu nyt. Heillä on momentum puolellaan, ja sitä he tarvitsevat. Heidän on vain tultava itseluottavaisina pelistä peliin.