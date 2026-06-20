Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Julkaisupäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Toimitus Liiketoiminta ja kehitys Jaakko Hietanen Head of Digital Development MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita Jalkapallon MM 2026 Zlatan Ibrahimovic räväytti: Sensaatiojoukkue voi voittaa jopa MM-kultaa 0:38 Yhdysvallat huudatti kotiyleisöä heti alussa – pallo maaliin Australian puolustuksesta. Julkaistu 41 minuuttia sitten Zlatan Ibrahimovic uskoo Yhdysvaltojen voivan painella jopa jalkapallon maailmanmestariksi. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026 11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta .
Yksi jalkapallon miesten MM-kilpailujen isäntämaista, Yhdysvallat, on avannut turnauksen väkivahvasti. Ensin kaatui Paraguay 4
–1, sen jälkeen Australia eilisessä ottelussa 2–0. Paikka pudotuspeleissä on varmistunut. – Jos ette uskoneet aiemmin, toistan: alkakaa uskoa. Heillä on maa takanaan, ja kun heillä on tämä tuki, heitä on vaikea lyödä, Fox Sportsin asiantuntija Zlatan Ibrahimovic sanoi Goalin mukaan . Ruotsalaislegenda kehui USA:n iskeneen hyvän esityksen pöytään, eikä Australia ollut hänen mukaansa jenkeille uhka. Ibrahimovic myös totesi, ettei sillä ole väliä, mitä MM-kisoja ennen on tapahtunut. – Tärkeää on, mitä tapahtuu nyt. Heillä on momentum puolellaan, ja sitä he tarvitsevat. Heidän on vain tultava itseluottavaisina pelistä peliin. Ruotsalainen tuumi, että USA voi lepuuttaa joitain pelaajiaan viimeisessä lohkopelissään Turkkia vastaan, kun joukkue on jo jatkopaikan varmistanut. Juontaja Rebecca Lowe pyysi Ibrahimovicilta myös yhden sanan vastausta kysymykseen, voiko Yhdysvallat voittaa maailmanmestaruuden. – Kyllä, legenda vastasi eleettömästi. "Haluamme nostaa pokaalia"
Ennen turnausta USA:ta ei laskettu alkuunkaan suosikkeihin, ja sen maailmanmestaruus olisi sensaatiomainen temppu.
Vuoden 1930 MM-pronssin jälkeen Yhdysvallat on parhaimmillaan yltänyt MM-puolivälieriin 2002.
Myös jenkkipelaajistossa vaikuttaa kuitenkin olevan uskoa menestysmahdollisuuksiin.
Chris Richards sanoi, ettei pidä Ibrahimovicin kommentteja naurettavina. Richardsin tavoin puolustajana pelaava Auston Trusty oli samanmoisin miettein. – En usko, että voit tulla tähän turnaukseen ajattelematta niin. On upeaa, että Ibrahimovic sanoo noin meistä. Olen kuitenkin varma, että hän myös tietää, että tässä mennään ottelu kerrallaan, Trusty tuumi.
Tuomas Hämäläinen
MTV Uutiset
Zlatan Ibrahimovic: USA voi voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden | MTV Uutiset