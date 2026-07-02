Suomen jääkiekkoilijat ry julkaisi oman vastineensa Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen päättää SM-liigaa koskeva tutkinta.

KKV ilmoitti torstaina päättäneensä SJRY:n pyynnöstä aloitetun tutkintansa SM-liigaa koskien.

KKV huomasi tutkinnan aikana kilpailuongelmia SM-liigan sarjajärjestelmässä, mutta koska SM-liiga mylläsi sarjajärjestelmänsä uuteen uskoon, ei KKV koe tarpeelliseksi jatkaa tutkintaansa.

Pelaajayhdistys SJRY julkaisi nopeasti oman vastineensa uutisesta. Tiedotteessaan SJRY korostaa, että KKV:n päätös vahvistaa SJRY:n esittämän näkemyksen siitä, että ennen sarjajärjestelmäuudistusta SM-liiga toimi kilpailulainsäädännön vastaisesti.

– SJRY on tyytyväinen siihen, että KKV:n asiassa antaman oikeudellisen arvion ja ohjeistuksen perusteella Liiga on päättänyt ainakin periaatteellisella tasolla niistä toimista, joilla aito kilpailu saadaan palautettua suomalaisen jääkiekon korkeimmalle sarjatasolle, tiedotteessa todetaan.

– Kaikki suomalaiset ja Suomessa pelaavat jääkiekkoilijat nyt ja tulevaisuudessa hyötyvät kilpailun palautumisesta ja siitä, että urheilullinen sarjapaikka sekä jääkiekko- ja siihen liittyvien palveluiden tarjoaminen SM-liigassa ovat mahdollisia saavuttaa suoralla urheilullisella nousulla alemmilta tasoilta ja läpinäkyvät, syrjimättömät, objektiiviset, suhteelliset, selkeät, ja kirjalliset lisenssiehdot täyttämällä.

SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt on erittäin tyytyväinen KKV:n päätökseen.