Brasilialaistähti Neymar kertoo vetäytyneensä pukukoppiin itkemään tunteikkaan maajoukkuepaluunsa jälkeen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Neymar, 34, pelasi ensimmäiset minuuttinsa Brasilian paidassa lähes kolmeen vuoteen, kun hänet vaihdettiin kentälle toisella jaksolla MM-ottelussa Skotlantia vastaan.
MM-turnaus oli hyökkääjän osalta vaarassa, kun hän loukkasi polvensa viime syksynä ja pohkeensa toukokuussa. Neymar olikin sivussa kahdesta alkulohko-ottelusta, mutta keskiviikkona koitti suuri hetki.