Mielenosoituksellisesta norjalaiskannattajasta Emil Anners Lappenista on tullut ilmiö jalkapallon MM-kisoissa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Norja on porskuttanut käynnissä olevassa MM-turnauksessa tähtihyökkääjänsä Erling Haalandin johdolla, mikä on antanut paljon ilonaihetta vuonomaan kannattajille. He ovatkin nostattaneet tunnelmaa katsomossa ja kisapaikkakunnilla muun muassa viikinkihenkisellä soutukoreografiallaan.