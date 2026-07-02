Korkeasaaressa on saatu uutta jälkikasvua.
Korkeasaaren eläintarhan manulipariskunta on saanut kolme pentua.
Kyseessä on pariskunnan kolmas ja suurin pentue. Pentujen syntymä havaittiin toukokuun alussa, kun niiden emo alkoi viettää paljon aikaa pesäpöntössä.
Pennut kävivät ulkotarhassa ensi kertaa viime perjantaina.
Emo Mimi toi pentuja ensi kertaa ulkoilemaan 26. kesäkuuta 2026.Handout
Manuli on keskiaasialainen arokissa, joka kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmaan.
Korkeasaaressa aiemmin syntyneet manulit majailevat nyt Prahan ja Pariisin eläintarhoissa sekä Nordens Arkissa Ruotsissa. Myös uudet pennut muuttavat myöhemmin muihin eläintarhoihin jatkamaan sukuaan.