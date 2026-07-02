Belgia oli Senegalia vastaan pelatussa ottelussa pahasti alakynnessä ja kuilun partaalla, kun Senegal johti ottelua 80 peliminuutin jälkeen vielä 2–0.

– Mikään mitä tässä ottelussa tapahtui, ei viitannut siihen, että Belgia pääsisi peliin mukaan. Tämä Belgia, miten he tänään pelasivat, ei ole kyllä uhka kenellekään. Jalkapallo on siitä merkillinen peli, että välillä tulee silti tulosta. Belgian on pakko parantaa. Tuolla pelillä ei salama iske kahdesti, eivätkä he kahta kertaa voita. Ei tuo ollut missään nimessä hyvä esitys, Rantala kritisoi.