MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala kritisoi voimakkaasti Belgian peliesitystä, vaikka joukkue etenikin neljännesvälieriin MM-kisoissa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Belgia oli Senegalia vastaan pelatussa ottelussa pahasti alakynnessä ja kuilun partaalla, kun Senegal johti ottelua 80 peliminuutin jälkeen vielä 2–0.
Jollain ihmeen kaupalla Belgia venytti ottelun kuitenkin jatkoajalle.