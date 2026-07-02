Huippupuolustaja John Carlson, 36, on tehnyt kahden vuoden sopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa, vaikka yhdysvaltalainen näytti olevan jo matkalla mestarijoukkue Carolina Hurricanesiin.
Carlson oli haluttu pelaaja NHL-markkinoilla. Carolina ehti jo hankkia neuvotteluoikeudet Carlsoniin viime lauantaina, mutta kun osapuolet eivät päässeet sopimukseen keskiviikon takarajaan mennessä, Tampa Bay nappasi tehopuolustajan vapailta markkinoilta.
Tampa Bay maksaa Carlsonille seuraavasta kahdesta kaudesta yhteensä 17 miljoonaa dollaria.
Carlson on kerännyt pitkällä NHL-urallaan 1 159 runkosarjaottelussa tehot 170+615=785. Hän on Stanley Cup -mestari keväältä 2018.
Hän siirtyi kesken viime kauden 17 vuotta edustamastaan Washingtonista Anaheimiin.