– Olin uupunut, joten ajattelin, että "en kestä jatkoaikaa, meidän on pakko tehdä maali", Haaland paljasti Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan.
Kuka muukaan sen olisi tehnyt kuin Norjan suurin tähti itse. Syötön oikealta maalin edustalle tarjoili Patrick Berg.
Haalandille osuma oli jo MM-kisojen viides. Ne hän on painanut kolmeen otteluun. Superhyökkääjä huilasi lohkovaiheen päätöspelin Ranskaa vastaan.
"Uskon, että tämä muuttaa Norjaa ikuisesti"
Norja oli aiemmin pelannut jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä vain vuonna 1998. Nyt vuonomaa saavutti ensimmäisen MM-pudotuspelivoittonsa.
– Tämä on aivan uskomatonta. Edellisestä kerrasta on 28 vuotta. Olen miettinyt sitä aika monta kertaa. Tämä on suurta, sairasta. On hienoa nähdä, kuinka paljon tämä merkitsee koko Norjalle. Uskon, että tämä muuttaa Norjaa ikuisesti, Haaland sanaili.
Hän sanoi myös tuntevansa norjalaisen yhtenäisyyden.
– On koskettavaa nähdä tämä.
Norja kohtaa sunnuntaina neljännesvälierissä Brasilian, joka on viidellä maailmanmestaruudellaan MM-historian menestynein maa.