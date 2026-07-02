Porrasauto odotti saapuvaa lentokonetta viime loppukesästä väärässä paikassa. Seurauksena oli törmäys.
Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteentörmäyksen tutkinta on valmistunut, tiedottaa Onnettomuustutkintakeskus.
Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli tietämättään jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta kielletylle alueelle. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana.
Kuljetusalustojen ja porrasauton sijainti törmäyksen jälkeen.Otkes
Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteentörmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa.
Onnettomuustutkintakeskus julkaisi tiedotteensa yhteydessä kuvia, joista selviää turman aiheuttamat vauriot. Sekä lentokone että porrasauto kärsivät yhteentörmäyksessä.
Henkilövahinkoja ei syntynyt.
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Porrasauton portaiden katosrakenteet kokivat iskussa kovia.Otkes