Kolme kokenutta kullankaivajaa löysi Inarista lähes 50-grammaisen kultahipun. Kyseessä on Lapin suurin hippu moneen vuoteen.
Inarin Palsinojalta on löytynyt tämän kesän toistaiseksi suurin kultahippu. Puolikuun muotoisen ja Lunaksi nimetyn hipun paino on 48,2 grammaa. Kyseessä on suurin Lapista löydetty kultahippu sitten vuoden 2022.
Lapin Kullankaivajain Liiton puheenjohtajan Antti Peroniuksen mukaan näin suuret löydöt ovat harvinaisia jopa kokeneille kullankaivajille.
– Kaikki eivät löydä koko elämänsä aikana tuollaista hippua. Se voi olla kerran elämässä -kokemus, Peronius sanoo.
Hipun löysivät Siru Leppänen, Kirsi Ahola ja Antti Leppänen Karstulasta. Kolmikko on kaivanut kultaa vuosikymmeniä. Peroniuksen mukaan suuren hipun löytyminen vaatii onnea, mutta pelkkä tuuri ei riitä.
– Harvoin onni potkii sähläreitä. Sellainen, joka osaa homman ja mukana on ripaus tuuria, siinä on se yhdistelmä.
Löytö tehtiin aivan Palsin tien läheisyydestä 1980-luvun hakkuualueelta. Löytöpaikan kulta ei esiinny sorassa vaan moreenissa.
Moreeni on jäätikön muovaamaa sekalajitteista maa-ainesta.
Näyttävällä hipulla koruarvoa
Vaikka hipun sisältämän kullan painon arvo on nykyhinnoilla vajaat 6 000 euroa, sen myyntihinta voi nousta moninkertaiseksi.
Peroniuksen mukaan löydetty hippu on erityisen kaunis, ja näyttävillä kultahipuilla on sekä koru- että keräilyarvoa.
– Tuollaisesta hipusta voi tehdä esimerkiksi korun, eli sitä ei kannata sulattaa. Arvioisin, että koruarvo voisi olla vähintään kaksinkertainen, mutta tässä tapauksessa veikkaisin lähes kolminkertaista arvoa.
Suurten hippujen löytyminen herättää aina kiinnostusta kullankaivajien keskuudessa.