Garden Helsinki sanoo selkiyttäneensä alkuperäistä suunnitelmaa.
Garden Helsinki on julkaissut uusia havainnekuvia tulevasta areenasta. Hankkeen verkkosivuilla kerrotaan, että tarkoitus on rakentaa Helsingin Töölöön kansainvälisen tason monitoimiareena.
Garden Helsinki kertoo tiedotteessaan, että alkuperäistä suunnitelmaa on karsittu.
– Alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluneet hotelli-, asunto- ja toimistorakennukset jäivät pois suunnitelmasta, sivuilla kerrotaan.
Havainnekuva Garden Helsingistä. Kuva: gardenhelsinki.fi.Garden Helsinki
Areena on suunnitteilla Olympiastadionin läheisyyteen. Hankkeen pääarkkitehti Tuomas Silvennoinen sanoo tiedotteessa, että perinteinen ympäristö on otettu suunnittelussa huomioon.
– Kunnianhimo arkkitehtuurin tasosta ja rakennuksen roolista osana Helsingin ja Töölön identiteettiä on vahva. Olympiastadionin arvokasta ympäristöä on lähestytty suurella kunnioituksella, Silvennoinen sanoo.
Havainnekuva Garden Helsingistä. Kuva: gardenhelsinki.fi.Garden Helsinki