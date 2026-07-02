MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Kunnianhimo arkkitehtuurin tasosta ja rakennuksen roolista osana Helsingin ja Töölön identiteettiä on vahva. Olympiastadionin arvokasta ympäristöä on lähestytty suurella kunnioituksella, Silvennoinen sanoo.

– Alkuperäiseen kokonaisuuteen kuuluneet hotelli-, asunto- ja toimistorakennukset jäivät pois suunnitelmasta, sivuilla kerrotaan.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Rajua kritiikkiä rahoituksesta

– Esiin on noussut kysymys, miksi Garden Helsinki on saanut valtiolta tukea, Berg sanoo.

Garden Helsinki tiedotti keskiviikkona, että hanke on hakenut valtiontukea ja saanut ehdollisen tuen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti eilen, että valtiontuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle, eli yhtään euroa ei makseta ennen kuin hanke todella käynnistyy ja tarpeelliset asiat on selvitetty.