Jääkiekon SM-liigassa pelaavan Tampereen Ilveksen toimitusjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa.
Uusi toimitusjohtaja on Jukka Kytömäki, joka aloittaa pestissään 1. tammikuuta. Ennen Ilvestä hän toimi Ponssen markkinointijohtajana.
Kytömäki korvaa tehtävässä Risto Jalon, joka on toiminut Ilveksen toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Jalo jatkaa toimitusjohtajana vielä tämän vuoden loppuun asti.
– Risto Jalon johdolla Ilves on rakentanut vahvan perustan, jolta on hyvä jatkaa. Nyt haimme toimitusjohtajaa, jolla on vahvaa kokemusta kasvun johtamisesta, organisaatioiden kehittämisestä ja kyky johtaa Ilvestä sen seuraavassa kehitysvaiheessa, Ilveksen puheenjohtaja Jyrki Seppä kommentoi tiedotteessa.