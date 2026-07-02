Englannin ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä käydyn MM-pudotuspelin jälkeen nähtiin surumielinen hetki, kun lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin valmentaja Sebastien Desabren isän kuolleen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Desabren luotsaama Kongon demokraattinen tasavalta oli järjestää yllätyksen, kun se johti Englantia 1–0 vielä 75 minuutin kohdalla. Tämän jälkeen kuvaan astui supertähti , joka