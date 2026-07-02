MM-kisapressissä kylmäävä käänne – "Valmentaja on menettänyt isänsä"

Desabren luotsaama Kongon demokraattinen tasavalta oli järjestää yllätyksen, kun se johti Englantia 1–0 vielä 75 minuutin kohdalla. Tämän jälkeen kuvaan astui supertähti , joka

Englannin ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä käydyn MM-pudotuspelin jälkeen nähtiin surumielinen hetki, kun lehdistötilaisuudessa ilmoitettiin valmentaja Sebastien Desabren isän kuolleen.

Harry Kane

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Lehdistötilaisuudessa Desabren kommentoitua tappiota hänen joukkueensa lehdistövastaava paljasti koko maailmalle Desabren isän kuolleen. Siitä, tiesikö päävalmentaja itse asiasta ennen ilmoitusta ja milloin hän mahdollisesti sai suru-uutisen, liikkuu ristiriitaista mediatietoa.