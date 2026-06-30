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Erling Haaland ratkaisi viime minuuteilla – Norja kohtaa seuraavaksi mahtimaan

Norja saavutti historiansa ensimmäisen voiton jalkapallon MM-kilpailujen jatkopeleissä päihittämällä Norsunluurannikon pudotuspelien avauskierroksella 2–1 Arlingtonissa. Ja kukapa muukaan kuin vuonomaan suurin tähti Erling Haaland puttasi voittomaalin 86. minuutilla.

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Haalandilla on nyt koko uraltaan kasassa 60 A-maajoukkuemaalia. Ne hän on tehnyt vain 53 ottelussa.

Brasilia vastaan

Norsunluurannikko oli tasoittanut taiston 1–1:een 74. minuutilla: Amad Diallo pelasi käyttösyötön Nicolas Pepelle , jatkoi juoksuaan rangaistusalueelle, harhautteli pallon saatuaan Norjan puolustusta ja iski pelivälineen pömpeliin. Diallo vaihdettiin kentälle noin vartti ennen osumaansa.

Norja oli lepuuttanut lohkovaiheen päätösottelussa Ranskaa vastaan avainpelaajiaan ja vaihtanut avaukseensa peräti kymmenen pelaajaa yhdestätoista. Tuolloin huilasivat myös nyt kentälle pelanneet Haaland ja kapteeni Martin Ödegaard.