Erling Haaland viimeisteli Norjalle viime minuuttien voittomaalin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Norja saavutti historiansa ensimmäisen voiton jalkapallon MM-kilpailujen jatkopeleissä päihittämällä Norsunluurannikon pudotuspelien avauskierroksella 2–1 Arlingtonissa. Ja kukapa muukaan kuin vuonomaan suurin tähti Erling Haaland puttasi voittomaalin 86. minuutilla.
Patrick Berg syötti pallon oikealta maalin edustalle Haalandille, joka lirutti pelivälineen vasemmalla jalallaan häkkiin. Osuma on Haalandille MM-kisojen viides.