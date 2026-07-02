Menevätkö laturien, kuulokkeiden ja muiden elektroniikkalaitteiden johdot jatkuvasti solmuun? Näin selätät johtokaaoksen.
Johdot menevät helposti solmuun ja aiheuttavat turhaa sotkua kotona.
Menevätkö laturien, kuulokkeiden ja muiden elektroniikkalaitteiden johdot jatkuvasti solmuun? Näin selätät johtokaaoksen.
Johdot menevät helposti solmuun ja aiheuttavat turhaa sotkua kotona.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
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