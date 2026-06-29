Kadonnut poika liikkuu todennäköisesti erityisesti Kuopion torin, Kuopion matkakeskuksen tai Puijonlaakson alueilla.
15-vuotias poika katosi sunnuntaina 28. kesäkuuta Kuopiossa.
Poliisi pyytää havaintoja pojasta.
Hän liikkuu todennäköisesti Kuopion alueella, erityisesti Kuopion torin, Kuopion matkakeskuksen tai Puijonlaakson alueilla.
Poika on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on tummanruskeat, lyhyehköt hiukset.
Kuvan 15-vuotias poika katosi sunnuntaina Kuopiossa.Itä-Suomen poliisi/MTV
Katoamishetkellä pojalla on ollut yllään mustat farkut, musta huppari ja mustat Niken tennarit, joissa on sininen yksityiskohta.
Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.