Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream-kaasuputkien sabotaasin.
Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen.
Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan.
Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti.
Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa.