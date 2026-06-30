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Saksassa järkytyttiin MM-pettymyksestä – "Taas uusi painajainen"

2:34 Maalikooste: Saksa–Paraguay

Julkaistu 46 minuuttia sitten

Saksan MM-turnaus päättyi rajuun pettymykseen jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Saksa putosi jatkosta Paraguayn kustannuksella rangaistuspotkukilpailussa. Raju pettymys otettiin Saksassa kovin sanoin vastaan. – Taas uusi jalkapallopainajainen,

Bild revittelee otsikossaan

.

– Saksan valtava romahdus, Kicker otsikoi.

Saksa aloitti turnauksensa erinomaisesti murskaamalla Curacaon 7–1. Tämän jälkeen Norsunluurannikkokin kaatui maalein 2–1, mutta lohkon päätösottelussa Ecuador syötti Saksalle karvasta karkkia maalein 2–1.

Paraguay-ottelu oli jatkoa viimeiselle lohko-ottelulle, ja lopulta nihkeästi esiintyneen Saksan kisat päättyivät rangaistuspotkukilpailussa.

Joukkueen tähtipelaajat Joshua Kimmich ja Kai Havertz sysäävät vastuun MM-pettymyksestä pelaajien niskaan.

– Meidän on otettava vastuu tästä. Koska me kentällä olleet pelaajat mokasimme. Se ei ollut valmentajan, median, erotuomarin tai vastustajan vika, vaan yksinomaan meidän, Joshua Kimmich kommentoi MagentaTV:lle.

– En löydä sanoja. Kaikki ovat pettyneitä, eikä se ole mukava tunne. Oikeastaan mikään ei sujunut kunnolla. Kaikella kunnioituksella, mutta jos putoaa Paraguayta vastaan, ei ole mitään ansainnutkaan. Meidän pelaajien on katsottava peiliin, Havertz komppaa.

Myös päävalmentaja Julian Nagelsmann oli luonnollisestikin kovin pettynyt lopputulokseen. Saksan putoaminen on kirvoittanut Saksassa keskusteluja 38-vuotiaan päävalmentajan tulevaisuudesta, mutta jos Nagelsmann itse saa päättää, jatkaa hän Saksan peräsimessä.

– Pettymys on valtava, koska mielestäni meillä on todella yhtenäinen joukkue. Ei ollut mitään merkkejä siitä, että putoaisimme tänään. En ole sellainen, joka pakenee. Haluan jatkaa, mutta jalkapallossa asiat eivät ole aina omissa käsissä, Nagelsmann sanoo ZDF:lle.

Vuoden 2014 maailmanmestaruutensa jälkeen Saksa on esiintynyt MM-näyttämöllä odotuksiin nähden surkeasti. Vuosina 2018 ja 2022 joukkue jäi alkulohkoon, nyt tie tyssäsi jo ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

EM-kisoissakaan ei ole kulkenut. Vuonna 2021 pelatuissa kisoissa Saksa putosi neljännesvälierissä. Kesän 2024 kotikisoissa turnaus päättyi puolivälierissä.

Entinen huippupelaaja ja maailmanmestaruuden Saksan paidassa vuonna 2014 voittanut Mats Hummels toivoo Saksan jalkapalloliitolta isoja muutoksia, jotta maajoukkueen kurssi kääntyisi.

– Vastuuhenkilöiden osalta tällä on oltava seuraamuksia. Meillä oli kotikisat EM-kisoissa, kotikisat Kansojen liigassa ja tämä turnaus. Koti-EM-kisoista puhutaan liian kauniisti. Ja kaksi muuta turnausta olivat molemmat pettymyksiä. Siksi tämän asian on oltava esillä, Hummels painottaa MagentaTV:lle.

Johtoportaan lisäksi Hummels kääntää katseensa pelaajiin. Hän korostaa, että pettymykseen johtaneissa turnauksissa on ollut mukana liuta samoja pelaajia. Jos he eivät saa tuloksia aikaan, olisiko aika muovata joukkueen runkoa uuteen suuntaan?

– Ehkä heidänkin kohdallansa on ruvettava toimenpiteisiin. Ei ole sattumaa, että vuoden 2016 EM-isojen jälkeen Saksa ei ole pelannut yhtään vahvaa turnausta. Puhumme Saksan osalta jo vuosikymmenestä. Se alkaa ennen kaikkea pelaajista. Meillä on ollut useita valmentajia näiden vuosien aikana. Nykyinen tai tuleva päävalmentaja joutuu tekemään kovia päätöksiä, Hummels pohtii.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Saksassa järkytyttiin MM-pettymyksestä | MTV Uutiset