Novak Djokovicin kepponen säikäytti pallotytön pahanpäiväisesti Wimbledonin tennisturnauksessa keskiviikkona.
Djokovic jyräsi Stefanos Tsitsipasin tieltään niin helposti (erin 3–0), että hänellä oli varaa pelleillä kesken toisen kierroksen ottelun.
Hän yllätti pelitauolla pahaa-aavistamattoman pallotytön, joka avusti serbitähteä mustan teipin leikkaamisessa. Djokovic elehti kuin pallotyttö olisi leikannut häntä saksilla käsivarteen, mutta paljasti heti kyseessä olleen kepponen.
– Tällaiset tempaukset tulevat mieleen, kun johdat ottelua 2–0 kahden erän tappioaseman sijaan. Olen pahoillani, jos säikäytin hänet. Se sai minut rentoutumaan kentällä. Kyse oli vain hauskanpidosta, 24-kertainen Grand Slam -voittaja kommentoi ottelun jälkeen.
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Hetki aiheutti naureskelua, mutta myös hieman hämmennystä muun muassa yhdysvaltalaismedia ESPN:n lähetyksessä.
– Minäkin säikähdin. Luulin, että hän sai saksista, selostaja totesi videolla, jota on toistettu pelkästään X:ssä yli miljoona kertaa.
Djokovic ei saanut tempustaan täysin puhtaita papereita, vaikka myös pallotyttö naureskeli tapahtuneelle pian säikähdyksensä jälkeen.